Soldi e scambio per Palestra: bye bye Roma

Le ultime indiscrezioni di calciomercato coinvolgono anche l’esterno dell’Atalanta

Insieme a Wesley, Marco Palestra è stato il miglior esterno della Serie A. Autore di un campionato d’autore impreziosito da quattro assist e un gol, il 21enne in estate rientrerà all’Atalanta dal Cagliari, ma non è detto che rimanga a Bergamo, anzi.

Obiettivo di vecchia data anche della Roma, il nazionale azzurro ha stregato molti club, in Italia e all’estero. A Bergamo, non escludono una permanenza in nerazzurro, ma in presenza di offerte davvero irrinunciabili il ragazzo potrebbe lasciare Zingonia, questa volta a titolo definitivo. La valutazione iniziale del suo cartellino si aggira sui 40-45 milioni di euro.

Una cifra che, a men che l’Atalanta non accetti una contropartita tecnica, può mettere fuori gioco le squadre italiane interessate. Con tanto mercato in Premier League, Palestra è da tempi nel mirino dell’Inter. Le ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, confermano un interesse dei bergamaschi per Carlos Augusto, seguito anche dalla Roma.

Valutato circa 25 milioni di euro, il difensore brasiliano potrebbe ridurre notevolmente l’esborso cash per Palestra nel caso dovesse trasferirsi da Milano a Bergamo. Assistito da Giuseppe Riso, stesso agente di Raffaele Palladino e molto operativo anche a Trigoria, l’ex Monza ha deciso di mettere in stand-by le trattative di rinnovo con i nerazzurri di Milano per valutare progetti sportivi in cui sentirsi maggiormente protagonista.