Rottura tra Gasp e la Roma, Radio Radio: “La possibile data dall’esonero”

Clima bollente in quel di Trigoria, la panchina del tecnico giallorosso scricchiola sempre di più: la data da cerchiare in rosso

Sono giorni piuttosto magmatici in casa Roma. Con la corsa Champions piuttosto compromessa, i giallorossi si interrogano anche sul futuro di Gasperini e sulla gestione dei rapporti tra il tecnico di Grugliasco a la dirigenza, Ranieri incluso.

Il faccia a faccia maturato tra l’allenatore giallorosso ed Ed Shipley nella pancia dell’Olimpico di fatto non ha avvicinato le rispettive posizioni, anzi. Piuttosto recalcitranti ad intervenire a gamba tesa a stagione in corso, fino a questo momento i Friedkin non hanno preso posizione, ma occhio alle novità.

Analizzando la situazione nel corso della consueta diretta su Radio Radio, Ilario di Giovambattista ha infatti delineato uno scenario piuttosto chiaro: “Non escludo che nel momento in cui si capisce che la Roma non possa andare in Champions aritmeticamente, Gasperini venga esonerato”.

Di Giovambattista ha quindi continuato: “A me risulta che i Friedkin siano totalmente con i propri dirigenti perché sono la loro emanazione”. Dunque l’affondo finale: “Gasp potrebbe fare la fine di De Rossi e Mourinho e ritrovarsi una mattina con il camioncino davanti a Trigoria”.