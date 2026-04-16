Gazzetta: Gasp furioso con medici e Ranieri, nuovo scontro a Trigoria

Gasperini ha scavalcato lo staff medico chiamando l’uomo di fiducia dei Friedkin, caos totale

In teoria, ci sarebbe una partita importante da preparare contro uno degli avversari che danno ormai da anni più fastidio alla Roma, l’Atalanta, ma a Trigoria ormai non passa un giorno senza che ci sia un caso da gestire.

È passata praticamente una settimana dallo sfogo pubblico di Claudio Ranieri contro Gian Piero Gasperini e, in attesa che i Friedkin prendano una decisione in un senso o nell’altro, la sfida tra i due contendenti ha già conosciuto diversi round.

Martedì scorso, tra allenatore e senior advisor c’è stato un duro scontro verbale, al termine del quale Ranieri ha ipotizzato anche le dimissioni. Nelle ultime ore, Gasperini ha cambiato il tiro, arrivando all’ennesima divergenza di vedute con lo staff medico giallorosso.

Il casus belli è stato il recupero di Wesley, allenatosi a parte anche oggi. L’esterno brasiliano sta spingendo per strappare una convocazione contro l’Atalanta, ma gli ultimi test svolti hanno sconsigliato il rientro in gruppo dell’ex Flamengo. Una situazione che non è andata affatto giù a Gasperini, che già prima di Roma-Pisa aveva vaticinato un rientro contro i bergamaschi.

Il tecnico piemontese, secondo gazzetta.it avrebbe addirittura tentato di ottenere il via libera di Georg Ahlbaumer, ortopedico della Klinik Gut di St. Moritz e punto di riferimento per i Friedkin.