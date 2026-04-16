Prima il Napoli e poi l’Inter: colpo da 100 milioni, Roma accerchiata

Dopo lo scudetto, partenopei e nerazzurri sono pronti a sfidarsi ancora a suon di milioni

Il primo round lo ha vinto l’anno scorso il Napoli, vincendo uno scudetto in rimonta, il secondo è praticamente andato all’Inter, che ha nove punti di vantaggio sui partenopei. Per il terzo, molto probabilmente, non bisognerà aspettare il prossimo anno, visto che si disputerà sul ring del calciomercato.

E, in una sorta di royal rumble vecchio stile, che coinvolge anche squadre inglesi e spagnole a fare da arbitro potrebbe essere proprio la Roma. Le ultime indiscrezioni di mercato riguardano, infatti, un vero e proprio pallino di Gian Piero Gasperini.

A lungo inseguito la scorsa estate, Richard Rios, secondo O Jogo, sarebbe nuovamente sul taccuino dei giallorossi. Anche questa volta, tuttavia, sarà molto difficile vederlo nella Capitale italiana.

Non tanto per la concorrenza di Napoli e Inter, quanto, piuttosto, per la posizione del Benfica che non ha alcuna intenzione di privarsi del portoghese se non di fronte ad offerte irrinunciabili. Pagato 27 milioni di euro per il 75% del cartellino, l’ex Palmeiras ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2030, con clausola rescissoria da 100 milioni di euro.