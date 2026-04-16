Roma, il punto sugli infortunati e nuove tensioni a Trigoria

A due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, la Roma è tornata ad allenarsi senza molti titolari

Nulla di fatto, almeno a livello ufficiale. Anche oggi il clima da guerra fredda a Trigoria l’ha fatta da padrone e del tanto auspicato arrivo dei Friedkin nella capitale non vi è ancora traccia. Mentre tutti parlano della rottura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, la squadra continua a preparare la sfida contro l’Atalanta, fondamentale nella corsa europea.

Una partita alla quale non prenderanno parte Wesley e Manu Koné, contrariamente a quanto vaticinato da Gasp nella conferenza stampa pre Pisa. Proprio il mancato rientro in gruppo dei due giocatori, secondo Radio Manà Manà Sport ha provocato ulteriori tensioni tra l’allenatore giallorosso e lo staff medico.

“Gasperini voleva che alla seduta di allenamento partecipassero Wesley e Konè mentre lo staff medico ha espresso la volontà di aspettare i test di lunedì, scavallando così la gara di sabato con l’Atalanta, per vedere il decorso degli infortuni”, si legge sul sito della radio, romasport.eu.

Resta fortemente in dubbio anche Niccolò Pisilli. Dopo la distorsione alla caviglia, il centrocampista romano oggi ha svolto solamente una corsa leggera, senza prendere parte alle attività di gruppo.