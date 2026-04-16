Nuovo scontro tra Ranieri e Gasperini: “Dimissioni”

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Ultime e roventi indiscrezioni sul clima di rottura a Trigoria, addio Roma

Gian Piero Gasperini contro Claudio Ranieri, un altro round è andato in scena a Trigoria. In attesa del sempre più probabile arrivo dei Friedkin nella Capitale, la Roma prova a preparare la sfida contro l’Atalanta senza farsi condizionare troppo dalle lotte intestine.

Gasperini e Ranieri, nuovo scontro a Trigoria
Nuovo scontro tra Ranieri e Gasperini: “Dimissioni” (Foto generata con AI) – asromalive.it

Un’impresa difficile visto che, anche dopo le ultime video call con gli Stati Uniti, il clima da guerra fredda non è affatto sparito, anzi è sfociato in un nuovo duello rusticano tra il tecnico e il senior advisor.

Secondo Leggo, infatti, nella notte di martedì a Trigoria ci sarebbe stato un altro duro scontro verbale tra Gasp e Ranieri “dai toni esasperati, anzi definitivi”. Una convivenza la prossima stagione è impossibile, ma anche nell’immediato la situazione sembra destinata al collasso definitivo.

Ogni volta che i Friekdin sono arrivati nell’Urbe è successo qualcosa di eclatante (per informazioni chiedere a De Rossi e Mourinho), ma questa volta potrebbe non essere l’allenatore a pagare. “Ranieri non è più sicuro di voler restare. Anzi dopo la concitata discussione con Gasp avrebbe confidato di pensare alle dimissioni visto anche l’interesse della Nazionale nei suoi confronti”.

I presidenti vorrebbero prendere tempo, ma la situazione è talmente concitata che temporeggiare non sembra la soluzione migliore. Anche perché Gasperini, che ha ricevuto la fiducia dei texani, ha fretta di preparare la prossima stagione, con un nuovo management e spera che dalle parole si passi presto ai fatti.