Nuovo scontro tra Ranieri e Gasperini: “Dimissioni”

Ultime e roventi indiscrezioni sul clima di rottura a Trigoria, addio Roma

Gian Piero Gasperini contro Claudio Ranieri, un altro round è andato in scena a Trigoria. In attesa del sempre più probabile arrivo dei Friedkin nella Capitale, la Roma prova a preparare la sfida contro l’Atalanta senza farsi condizionare troppo dalle lotte intestine.

Un’impresa difficile visto che, anche dopo le ultime video call con gli Stati Uniti, il clima da guerra fredda non è affatto sparito, anzi è sfociato in un nuovo duello rusticano tra il tecnico e il senior advisor.

Secondo Leggo, infatti, nella notte di martedì a Trigoria ci sarebbe stato un altro duro scontro verbale tra Gasp e Ranieri “dai toni esasperati, anzi definitivi”. Una convivenza la prossima stagione è impossibile, ma anche nell’immediato la situazione sembra destinata al collasso definitivo.

Ogni volta che i Friekdin sono arrivati nell’Urbe è successo qualcosa di eclatante (per informazioni chiedere a De Rossi e Mourinho), ma questa volta potrebbe non essere l’allenatore a pagare. “Ranieri non è più sicuro di voler restare. Anzi dopo la concitata discussione con Gasp avrebbe confidato di pensare alle dimissioni visto anche l’interesse della Nazionale nei suoi confronti”.

I presidenti vorrebbero prendere tempo, ma la situazione è talmente concitata che temporeggiare non sembra la soluzione migliore. Anche perché Gasperini, che ha ricevuto la fiducia dei texani, ha fretta di preparare la prossima stagione, con un nuovo management e spera che dalle parole si passi presto ai fatti.