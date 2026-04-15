Calciomercato Roma e Juve: 30 milioni per il nuovo attaccante

Tutto pronto per l’assalto, il bianconero ha stregato mezza Serie A

La squadra del futuro si costruisce ora ed è per questo che, nonostante un futuro incerto con una permanenza ancora non scontata, Frederic Massara è altamente operativo, sia in entrata che in uscita, con il capitolo rinnovi rinviato invece a fine stagione dai Friedkin.

Ad oggi, tra mancati riscatti dei giocatori in prestito (Ferguson, Tsimikas, Venturino e Zaragoza), calciatori in scadenza (Dybala, El Shaarawy, Celik e Pellegrini) e giocatori sul mercato (Angelino e Dovbyk su tutti, ma non solo) e almeno una cessione importante (Koné, Ndicka o Svilar), a Trigoria si preannuncia un viavai decisamente importante.

Senza gli introiti della Champions League, i soldi delle uscite serviranno sì per ottemperare gli obblighi del fair play finanziario, ma anche per alimentare le operazioni in entrata, destinate a coinvolgere tutti i reparti.

Per quanto riguarda l’attacco, 25 milioni di euro verranno stanziati per riscattare Donyell Malen, ma la Roma cercherà anche un altro centravanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi sono pronti a sfidare la Juventus per Keinan Devis. Autore di 10 gol in campionato, il 28enne piace anche in Premier e viene valutato 30 milioni dall’Udinese.