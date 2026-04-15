Juve e Roma, è finita: il Napoli chiude i giochi

Dall’offerta giallorossa all’inserimento del club partenopeo: adesso cambia tutto

A sei giornate dal traguardo finale, la Serie A 2025-26 ha messo in mostra diversi talenti destinati a infiammare la sessione estiva di calciomercato. L’oggetto dei desideri più affascinante è sicuramente Marco Palestra, ma la valutazione dell’Atalanta (45 milioni di euro) rischia di far finire il ragazzo in Premier League.

Rimanendo sulle fasce, c’è un altro calciatore che ha calamitato su di sé le attenzioni di diverse big italiane e che può essere preso a molti meno soldi rispetto all’attuale calciatore del Cagliari.

Stiamo parlando di Lorenzo Bernasconi. A gennaio, la Roma aveva effettuato dei sondaggi per l’esterno sinistro, ipotizzando una possibile offerta da 15 milioni di euro all’Atalanta. A distanza di qualche mese e con un rinnovo firmato fino al 30 giugno del 2030, in estate serviranno almeno 10 milioni in più per provare a prendere il 22enne.

Al di là del prezzo, il grande ostacolo per i giallorossi è la concorrenza. Secondo calciomercato.it, infatti, oltre alla Juventus, nelle ultime ore anche il Napoli si sarebbe inserito nella corsa al ragazzo, individuato come il sostituto ideale di Leonardo Spinazzola nel caso in cui l’ex Roma dovesse partire a zero.