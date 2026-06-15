Salah alla Roma: il discorso è già chiuso

L’attaccante egiziano cerca una nuova squadra dopo aver ufficializzato l’addio al Liverpool

Dalle semplici suggestioni, ai fatti. Quella che sembrava una delle tante boutade di mercato ha assunto contorni un po’ più precisi nelle ultime settimane e le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di contatti concreti per il ritorno di Momo Salah alla Roma.

L’attaccante egiziano, come è noto, ha già da mesi ufficializzato il suo addio al Liverpool ed è affascinato dalla possibilità di sbarcare nuovamente nella Capitale dopo nove anni dalla prima e proficua avventura.

Secondo il Romanista, il 33enne egiziano si è veramente proposto al club giallorosso, ma i contatti non sono andati avanti a causa degli elevati costi dell’operazione e della volontà di puntare su profili più giovani.