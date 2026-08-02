Regalo dall’ex Roma: D’Amico può prenderlo gratis

Spunta una potenziale occasione di calciomercato sulla strada dei giallorossi

Lavori in corso in casa Roma. La batosta subita ieri contro il Cardiff ha reso ancora più evidente l’incompletezza della rosa giallorossa e a fine gara Gasperini ha alzato per la prima volta la voce in tema di calciomercato. Tony D’Amico sta lavorando su più fronti, ma sia su Nusa che su Read si sta scontrando con le alte pretese economiche di Lipsia e Feyenoord.

Obiettivi principali della dirigenza giallorossa, il norvegese e l’olandese non sono certamente gli unici nomi sul taccuino del direttore sportivo giallorosso, ma in questo periodo bisogna sempre essere bravi a distinguere tra piste reali, suggestioni e depistaggi.

Di sicuro, la necessità di sostituire Zeki Celik è arrivata come un imprevisto dopo il tradimento del turco e il suo approdo alla Juventus. Oltre a Fresneda e Juanlu Sanchez, nelle ultime ore stanno uscendo molti nomi per ricoprire questo ruolo.

Ekrem Konur, ad esempio, rilancia una pista che non scalderebbe certo i cuori dei tifosi giallorossi. Secondo il giornalista turco, in casa giallorossa sarebbe tornato di moda il profilo di Max Aarons, per cui la Roma avrebbe chiesto informazioni di recente. Il giocatore, seguito anche dal Leeds, lascerà sicuramente il Bournemouth e l’ex giallorosso Tiago Pinto è disposto anche a lasciarlo partire in prestito, ma ad oggi non sembra l’identikit ideale per prendersi la titolarità sulla fascia destra romanista.