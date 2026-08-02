Napoli, Como e Roma: Chiesa ha scelto dove giocare

L’attaccante italiano è stato accostato ad un ritorno in Serie A

Pronto ad iniziare la sua terza stagione al Liverpool, Federico Chiesa è finito nuovamente al centro delle voci di calciomercato e ancora una volta un suo ritorno in Italia è diventato d’attualità, almeno a livello di aggiornamenti ed indiscrezioni.

Secondo le informazioni in possesso di footmercato.net, Como, Fiorentina, Napoli e Roma sarebbero di nuovo sulle tracce dell’ex calciatore della Juventus, ma le sirene italiane non sono le uniche.

Stando al sito francese, infatti, di recente l’attaccante esterno avrebbe rifiutato le avances dell’Atletico Madrid. Affascinato dalle idee di calcio di Andoni Iraola, Chiesa vorrebbe giocarsi le sue carte nei Reds e per questo avrebbe messo in stand by anche un eventuale ritorno in Serie A.