Rottura totale con il club: dalla Premier alla Roma

Il suo futuro è ormai già scritto: anche D’Amico prende nota, l’opzione sul tavolo
Tra piste battute con una certa continuità, depistaggi più o meno evidenti e semplici associazioni di idee, prosegue il mercato della Roma per un reparto offensivo che dovrebbe essere sensibilmente rivoluzionato.
In attesa di evoluzioni sul fronte Endrick – pista che potrebbe prendere quota tra qualche settimana – D’Amico non ha affatto mollato la presa per Antonio Nusa, nonostante le esose richieste del Lipsia.
Chi sicuramente non arriverà nella Capitale è Garnacho, novello sposo dell’Aston Villa al quale si è legato qualche giorno prima che sfumasse per la Roma anche la trattativa Summerville. L’arrivo dell’ex United in quel di Birmingham, però, potrebbe essere il preludio di un effetto domino piuttosto interessante.
Ai margini del progetto tecnico di Emery, Evann Guessand sta valutando con attenzione le prossime mosse. Jolly polivalente, in grado di ricoprire più ruoli sia come ala che come nove atipico, il franco ivoriano medita di cambiare aria.
A tal proposito, secondo quanto riferito da Flavio Maria Tassotti, anche il suo nome sarebbe finito nei dossier della Roma che, pur non imbastendo ancora una trattativa ufficiale, ha cominciato a raccogliere informazioni su Guessand.