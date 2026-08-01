Milan e Roma, è finita: annuncio ufficiale e trattativa chiusa

Il comunicato riguarda da vicino rossoneri e giallorossi, tutti i dettagli

L’intrigo di calciomercato che coinvolge la Roma e il Milan sembra molto vicino alla risoluzione, a giudicare dall’ultimo annuncio ufficiale arrivato dalla capitale. Ormai da anni, siamo abituati a vedere i destini di giallorossi e rossoneri incrociarsi in sede di mercato, con alcune operazioni andate a buon fine e altre (molte) saltate ad un passo dal traguardo o a inizio corsa.

In questa sessione, i nomi di Matias Soulé, Christian Pulisic, Christopher Nkunku, Rafael Leao e Franco Mastantuono hanno coinvolto direttamente, a livello più o meno verificato, le strategie delle due dirigenze.

Ma c’è anche un altro dossier che è finito nelle scorse settimane sulle scrivanie di Tony D’Amico e della dirigenza rossonera: Mika Godts (nel mirino di Amorim in caso di cessione di Leao). Nelle ultime ore, l’irruzione del PSG ha suscitato molto clamore, al punto da causare un annuncio ufficiale.

Il direttore tecnico dell’Ajax, Jordi Cruijff, ha rilasciato dichiarazioni importanti, riportate anche dal Telegraaf. “L’Ajax vuole trattenere Mika ad Amsterdam per almeno un altro anno. Siamo estremamente soddisfatti di lui, non soltanto per le sue fantastiche statistiche della scorsa stagione (17gol e 12assist in 32 partite di Eredivisie), ma anche per il suo impegno, il suo atteggiamento professionale dentro e fuori dal campo di allenamento e la sua determinazione a migliorare ogni giorno”.

“In questa stagione non possiamo davvero fare a meno di lui. Prima o poi i giocatori se ne andranno, ma dovrà accadere al momento giusto e al prezzo giusto, perché vogliamo vincere dei titoli”. Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo sarebbe di almeno 50 milioni di euro. “Non commenterò le cifre, ma posso dire che che per ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Mika”.