Né alla Roma né al Milan: accordo galeotto

L’intesa di massima è stata raggiunta con il giocatore: la fumata bianca arriva così

Le strade di Roma e Milan potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta visto l’evolversi della situazione legata a Matias Soulé, sul quale i rossoneri stanno facendo un pensierino per sostituire il partente Leao.

Intanto, a meno di clamorosi colpi di scena, i giallorossi e i rossoneri dovranno ritornare a casa a mani vuote nella corsa ad un giocatore per il quale entrambe le compagini avevano sondato il terreno.

Stiamo parlando di Arne Engels, polivalente centrocampista in forza al Celtic ormai sempre più vicino a trasferirsi in Premier League. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, però, con ogni probabilità non sarà il Sunderland la prossima destinazione del belga.

Secondo quanto riferito da Sky.de, Engles avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con il West Ham: dopo i prolifici contatti dei giorni scorsi con l’entourage del ragazzo i londinesi sono usciti allo scoperto e puntano a chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi.