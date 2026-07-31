Cantami o Nusa, Abde si tira fuori: il punto in casa Roma anche sulla difesa

Ecco cosa bolle nel pentolone giallorosso tra manovre in entrata e in uscita

Nel consueto spazio di metà giornata dedicato alle mosse in entrata e in uscita della Roma, non sono pochi gli argomenti toccati a cui aggiungere le ultime indiscrezioni rivelate live sul canale twitch di Asromalive.it.

Il tema del giorno riguarda ancora una volta la ricerca del tanto sospirato esterno offensivo in una corsa che di fatto sembra aver perso un protagonista: Alejandro Camano – agente di Abde Ezzalzouli – ha annunciato la volontà del suo assistito di continuare la sua esperienza in Andalusia giudicando false le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Come vi avevamo anticipato, non solo l’ala marocchina non aveva mai aperto con convinzione all’ipotesi giallorossa ma anche il Real Betis si era mostrato piuttosto restio ad abbassare le sue pretese rispetto alla clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Cifra – quest’ultima – che potrebbe servire alla Roma per riuscire a centrare il vero obiettivo dell’attacco: Antonio Nusa. Pur consapevole delle difficoltà di imbastire l’operazione – vista la volontà del Lipsia che non intende privarsi sia del norvegese che di Diomande nella stessa finestra di mercato – D’Amico sta spingendo per esplorare fino in fondo i margini di manovra.

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Scenario complicato, certo, ma comunque non irrealizzabile vista la disponibilità di massima fatta trapelare da Nusa, ben contento di far parte del progetto tecnico di Gasperini. Ma tra il dire e il fare – in questo caso – ci sono tanti milioni in ballo e una volontà granitica da scalfire. Si vedrà.

Capitolo Read: la Roma prova a stringere i tempi per cercare la quadra definitiva, ma il Nottingham Forest non molla la presa e potrebbe rilanciare con una nuova offerta da presentare al ragazzo. La partita, insomma, è più aperta che mai.

Confermato l’interessamento della Roma per Cacciamani; D’Amico continua poi ad interrogarsi sul futuro di Soulé: per l’argentino potrebbe farsi sotto il Milan, ma sicuramente non con i 40 milioni richiesti attualmente dai giallorossi.

Tornando alla difesa, in via di definizione la trattativa che porterà Koulierakis a vestire la maglia della Roma: accordo da 15 milioni di euro con il Wolfsburg con cui si stanno limando gli ultimi dettagli prima di perfezionare il canonico iter delle visite mediche.

Per chiudere, su Koné e Ziolkowski: per il francese nessuna delle squadre di Premier interessate ha avanzato offerte superiori ai 50 milioni mentre per il difensore occhio ai sondaggi da Germania, Inghilterra e Italia.