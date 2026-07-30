La Juventus contatta la Roma: nuovo scambio sul tavolo

La pazza idea di mercato coinvolge direttamente i due club: ecco cosa sta succedendo

Dopo essersi incrociate in più di una circostanza in questo primo frangente della sessione estiva di calciomercato, le strade di Roma e Juventus potrebbero trovare un clamoroso punto di intersezione.

Alla ricerca di nuove pedine con cui puntellare i rispettivi reparti difensivi, sia i giallorossi che i bianconeri sono pronti a capitalizzare nuove occasioni. L’ultima ipotesi di mercato, se confermata, contribuirebbe a rimescolare le carte in tavola.

Secondo quanto riferito da Piero Torri, la Juventus avrebbe cominciato a sondare il terreno per Ghilardi manifestando un interesse concreto per il giovane centrale della Roma.

Una generica richiesta di informazioni a cui, però, avrebbe fatto seguito anche un’altra mossa: nei primi colloqui tra le parti, la “Vecchia Signora” avrebbe espresso la disponibilità di inserire Federico Gatti come contropartita tecnica nell’eventuale scambio.

Accostato senza troppa convinzione al Napoli – che al momento ha altre priorità di organico – l’ex centrale del Frosinone non è un pilastro dello scacchiere di Spalletti e potrebbe cambiare aria. Da qui le mosse del club bianconero, pronto a ritagliarsi nuovi spazi di manovra.

Ad ogni modo, sempre secondo la fonte sopra citata, allo stato attuale della situazione non sarebbe imbastita un’operazione ma solo un classico pour parler.