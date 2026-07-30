Accordo e firma lampo: la Roma chiude un altro affare

L’intesa è stata trovata in tutti i suoi aspetti: cifre e dettagli della trattativa

Ufficializzato Castro e dopo aver di fatto suggellato la trattativa per Koulierakīs, atteso nella Capitale per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, la Roma ragiona anche sulle uscite.

A tal proposito un addio – di fatto – è già stato perfezionato. Come evidenziato da Fabrizio Romano, il Deportivo La Coruña e la Roma hanno trovato l’accordo verbale per il trasferimento di Angeliño in terra iberica.

L’accelerata maturata nella giornata di ieri è stata dunque decisiva per sbloccare una trattativa nella quale ha fatto la differenza la volontà del ragazzo, pronto a giocarsi le sue chances agli ordini di Hidalgo.

La fumata bianca è arrivata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2-3 milioni di euro: nelle prossime ore l’ultimo scambio di documenti sarà propedeutico alle visite mediche di rito e alla firma sul contratto.