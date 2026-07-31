Calciomercato Roma, intesa tra club ma niente firma: non ha ancora accettato

Le evoluzioni sullo stato di una trattativa che sta facendo molto parlare di sé

Molto attiva sul fronte entrate, la Roma non può comunque esimersi dallo sfoltire una rosa che presenta ancora tanti, troppi esuberi: proprio in questo doppio binario possono essere incanalate le ultime indiscrezioni in casa giallorossa.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato l’evoluzione della trattativa per il trasferimento di Anass Salah-Eddine all’Olympiacos. Forte dell’importante accelerata impressa alla fine della scorsa settimana, il club greco ha già trovato l’accordo con la Roma sulla base di una valutazione complessiva di sette milioni di euro più uno di bonus.

Tutto fatto? Ancora no. Come riferito da Filippo Biafora, il ragazzo non ha ancora sciolto le riserve in merito all’ipotesi di approdare all’ombra del Pireo.

In sostanza a mancare è l’ultimo sì del ragazzo che non ha ancora dato il suo via libera per suggellare un’operazione già indirizzata in tutti gli altri aspetti. Ricordiamo che per Salah-Eddine sarebbe pronto un contratto fino al 2030: vi terremo aggiornati.