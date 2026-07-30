L’alternativa a Vinicius è il sogno della Roma: D’Amico prende nota

Prima l’attaccante del Real Madrid, poi un obiettivo concreto dei giallorossi: il dado è tratto

Viste le difficoltà per arrivare ad Abde Ezzalzouli, per il quale il Real Betis non intende abbassare le sue pretese e chiede almeno 45 milioni di euro, la Roma sta continuando a tenere vive diverse piste per l’attacco.

Il capitolo Nusa – ad esempio – continua ad essere piuttosto complesso. Al netto della valutazione economica che ne fa il Lipsia, il club tedesco nutre qualche perplessità in merito all’ipotesi di lasciar partire sia il jolly norvegese che Diomandé e sta preferendo temporeggiare.

Il classe 2005, intanto, reduce da una stagione importante sotto tanti punti di vista, sta calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Oltre alla Roma, infatti, occhio anche all’Arsenal. Secondo quanto riferito da Caught Offside, i Gunners avrebbero individuato nell’attaccante del Lipsia un’alternativa credibile a Vinicius, al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il Real Madrid.

Pur non mollando la presa per il brasiliano del Real Madrid, i londinesi stanno continuando a battere anche altre piste: una delle più calde porta proprio a Nusa, il cui profilo rientra in una short list che comprende – tra gli altri – anche Pulisic, Mbaye (altro nome seguito con interesse dalla Roma) e Diaz.