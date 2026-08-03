“Vlahovic romanista per due giorni”: cosa è successo con la Roma

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L’attaccante serbo non ha ancora trovato una squadra dopo lo svincolo dalla Juventus

Da anni a questa parte, per i calciatori svincolati con un ingaggio pesante è diventato sempre più difficile trovare una sistemazione in breve tempo. Nonostante siano liberi da vincoli già dal 30 giugno, i giocatori a parametro zero spesso trovano squadra verso la fine del calciomercato, anche perché le squadre interessate riescono a schivare il pagamento di una o due mensilità.

Dusan Vlahovic esulta dopo un gol
“Vlahovic romanista per due giorni”: cosa è successo con la Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

Tra i free agent teoricamente più allettanti nel panorama europeo, Dusan Vlahovic rientra proprio nella categoria che abbiamo appena descritto. Anche se dalla Turchia, Besiktas soprattutto, sono arrivate proposte da 8-10 milioni di euro a stagione, l’ex Juventus sin qui ha tentennato, nella speranza che arrivi la chiamata di una big europea, come Atletico Madrid Barcellona.

Secondo Enrico Camelio, tuttavia, di recente c’è stato anche qualche sondaggio con la Roma. Nell’articolo intitolato “Vlahovic “giallorosso” per due giorni: il retroscena che poteva cambiare l’attacco della Roma”, Camelio racconta di come prima della virata decisiva su Castro, i giallorossi abbiano fatto un tentativo concreto per Vlahovic, ma ogni velleità è stata frenata dalle richieste del calciatore: un  quadriennale da 9 milioni all’anno e 10 milioni come bonus alla firma.