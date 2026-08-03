“Vlahovic romanista per due giorni”: cosa è successo con la Roma

L’attaccante serbo non ha ancora trovato una squadra dopo lo svincolo dalla Juventus

Da anni a questa parte, per i calciatori svincolati con un ingaggio pesante è diventato sempre più difficile trovare una sistemazione in breve tempo. Nonostante siano liberi da vincoli già dal 30 giugno, i giocatori a parametro zero spesso trovano squadra verso la fine del calciomercato, anche perché le squadre interessate riescono a schivare il pagamento di una o due mensilità.

Tra i free agent teoricamente più allettanti nel panorama europeo, Dusan Vlahovic rientra proprio nella categoria che abbiamo appena descritto. Anche se dalla Turchia, Besiktas soprattutto, sono arrivate proposte da 8-10 milioni di euro a stagione, l’ex Juventus sin qui ha tentennato, nella speranza che arrivi la chiamata di una big europea, come Atletico Madrid o Barcellona.

Secondo Enrico Camelio, tuttavia, di recente c’è stato anche qualche sondaggio con la Roma. Nell’articolo intitolato “Vlahovic “giallorosso” per due giorni: il retroscena che poteva cambiare l’attacco della Roma”, Camelio racconta di come prima della virata decisiva su Castro, i giallorossi abbiano fatto un tentativo concreto per Vlahovic, ma ogni velleità è stata frenata dalle richieste del calciatore: un quadriennale da 9 milioni all’anno e 10 milioni come bonus alla firma.