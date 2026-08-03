Interesse reciproco tra Martinelli e la Roma: spunta un’altra italiana

L’attaccante brasiliano ha aperto alla destinazione giallorossa

Il nome di Gabriel Martinelli può tornare di moda in casa Roma. Circa un mese e mezzo fa, alcuni intermediari avevano ricevuto indicazioni su una potenziale cessione a 50-60 milioni di euro, ma col passare del tempo, la volontà dell’Arsenal di fare un colpo grosso a sinistra (Vinicius Junior il sogno, Nusa, e non solo, l’alternativa) potrebbe ridurre a più miti consigli i Gunners, che sin qui hanno chiesto cifre alte anche in virtù di un’opzione unilaterale di rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2028.

Protagonista di una stagione deludente, Martinelli è anche arrivato alla rottura con Arteta e il suo potenziale addio stuzzica diversi club. Consapevoli di una separazione molto probabile, secondo Augusto Ciardi le altre squadre a cui è stato proposto il 25enne stanno aumentando il pressing, ma i giallorossi restano vigili.

Secondo il giornalista di TeleRadioStereo, la Roma resta sulle tracce del brasiliano che “è altrettanto interessato all’ipotesi”. Tra parte fissa e bonus, Martinelli percepisce attualmente circa 7,6 milioni di euro e il suo nome è finito anche nei radar delle big turche, del Chelsea e, secondo le informazioni in nostro possesso, del Milan come eventuale sostituto di Rafael Leao.