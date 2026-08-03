Interesse reciproco tra Martinelli e la Roma: spunta un’altra italiana

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L’attaccante brasiliano ha aperto alla destinazione giallorossa

Il nome di Gabriel Martinelli può tornare di moda in casa Roma. Circa un mese e mezzo fa, alcuni intermediari avevano ricevuto indicazioni su una potenziale cessione a 50-60 milioni di euro, ma col passare del tempo, la volontà dell’Arsenal di fare un colpo grosso a sinistra (Vinicius Junior il sogno, Nusa, e non solo, l’alternativa) potrebbe ridurre a più miti consigli i Gunners, che sin qui hanno chiesto cifre alte anche in virtù di un’opzione unilaterale di rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2028.

Gabriel Martinelli esulta con il Brasile
Interesse reciproco tra Martinelli e la Roma: i dettagli (Ansa Foto) – asromalive.it

Protagonista di una stagione deludente, Martinelli è anche arrivato alla rottura con Arteta e il suo potenziale addio stuzzica diversi club. Consapevoli di una separazione molto probabile, secondo Augusto Ciardi le altre squadre a cui è stato proposto il 25enne stanno aumentando il pressing, ma i giallorossi restano vigili.

Secondo il giornalista di TeleRadioStereo, la Roma resta sulle tracce del brasiliano che “è altrettanto interessato all’ipotesi”. Tra parte fissa e bonus, Martinelli percepisce attualmente circa 7,6 milioni di euro e il suo nome è finito anche nei radar delle big turche, del Chelsea e, secondo le informazioni in nostro possesso, del Milan come eventuale sostituto di Rafael Leao.