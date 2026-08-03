Roma su Nico Gonzalez: ecco il prezzo della Juve

I bianconeri hanno bisogno di vendere e la trattativa con l’Atletico ancora non si sblocca

Tra i pochi attaccanti mancini che preferisce giocare a sinistra piuttosto che a destra, Nico Gonzalez è reduce da un Mondiale in chiaroscuro. Dopo il prestito all’Atletico Madrid, l’esterno argentino è rientrato alla base, ma non resterà a lungo alla Juventus, anche perché Frederic Massara ha coperto ulteriormente le fasce con l’acquisto di Alajbegovic.

Pur non avendo disputato una stagione all’insegna della continuità, l’ex Fiorentina è riuscito a collezionare 5 gol in 24 presenze in campionato agli ordini di Diego Simeone che continua a spingere per il ritorno a Madrid del giocatore. L’Atletico, dal canto suo, aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 32 milioni di euro, sperando in uno sconto bianconero.

Sullo sfondo, secondo La Gazzetta dello Sport, resta vigile anche la Roma. Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico sono estimatori di Nico Gonzalez e provarono a portarlo anche all’Atalanta. Detto che gli obiettivi preferiti in attacco restano Nusa e Endrick e che Nico sin qui ha sempre ribadito di voler andare all’Atletico, a livello economico il prezzo del calciatore si attesta sui 25-28 milioni di euro, a fronte di un ingaggio netto da circa 3,5 milioni di base fissa.