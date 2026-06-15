Dalla Juventus alla Roma: il dietrofront sblocca l’affare

L’intoppo improvviso regala importanti spazi di manovra ai capitolini: doppia goduria per Gasperini

Giocatori pronti, futuribili ma in grado di dare il loro contributo nell’immediato e impattanti da un punto di visto fisico e tecnico: l’identikit tracciato da Gasperini per rinforzare la Roma è stato ormai delineato nei suoi aspetti essenziali e aspetta soltanto di essere ratificato.

Continuando a monitorare i futuri risvolti per tutti i reparti, i giallorossi sono pronti a puntellare anche la difesa. A prescindere dal futuro di Evan Ndicka, la cui cessione è tutto tranne che scontata, i capitolini non vogliono precludersi soluzioni considerate intriganti dal tecnico di Grugliasco.

Tra queste, occhio a quanto sta succedendo sul fronte Lucumí. Inserito nella lista dei desideri della Roma, il centrale colombiano piace e non poco anche alla Juventus che su input di Spalletti ha mosso i primi passi per capire i margini di manovra.

Forte di una clausola rescissoria dal valore di 28 milioni di euro valida fino a fine mese, il Bologna non è comunque disposto a fare sconti. Dal canto suo, in uno scenario ancora piuttosto magmatico, la Roma vuole continuare a giocarsi le sue chances.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, di fatto la trattativa tra Bologna e Juventus per il possibile trasferimento di Lucumì all’ombra della Mole non è ancora decollata il che potrebbe propiziare l’inserimento di altri club: i giallorossi non sono affatto fuori dalla corsa.