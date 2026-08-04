Nusa, il dossier Fofana, la verità su Kevin e due nomi nuovi

Asromalive.it ha raccolto alcune informazioni interessanti sul brasiliano, ma non solo

Si scrive ala sinistra, si legge Godot. Iniziata addirittura nell’estate del 2025, la ricerca degli attaccanti esterni ha sin qui prodotto rovinosi scivoloni, degni veramente del teatro dell’assurdo. Da Sancho a Greenwood, passando per Summerville e Nkunku, la Roma ha collezionato tante beffe e due di picche nei mesi scorsi.

Ormai da giorni, come è noto, Tony D’Amico ha dirottato le proprie attenzioni su Antonio Nusa. Il calciatore ha già dato ampio gradimento al trasferimento in giallorosso, ma fin quando il Lipsia non abbasserà le richieste da 55-60 milioni di euro, il ds romanista non potrà affondare il colpo.

Ecco perché, parallelamente all’attaccante norvegese la dirigenza capitolina sta approfondendo anche altre piste. Qualora dovessero arrivare rassicurazioni importanti sulle condizioni fisiche di Malick Fofana, la Roma potrebbe virare con forza sull’ala del Lione, valutato 45-50 milioni di euro. Negli ultimi giorni, qualche segnale positivo in tal senso è arrivato.

Nella serata di ieri, infine, alcune indiscrezioni hanno parlato di un’offerta da 50 milioni al Fulham per Kevin. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, al momento dalla Capitale non è arrivata alcuna offerta ufficiale ai Cottagers. Pagato 45 milioni di euro, bonus inclusi, lo scorso anno, l’ex Palmeiras attualmente non è sul mercato.

Per quanto riguarda l’attacco, nelle scorse settimane sulla scrivania di D’Amico sono arrivati anche altri due dossier: Rodrigo Mora del Porto e Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruña, accostato anche a Como, Atalanta e Juve in passato.