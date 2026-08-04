Dall’Olanda, Roma rifiutata “con il coltello tra i denti”

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Read da Rotterdam

Anche con Givairo Read sembra di rivivere una scena già vista con Greenwood e Summerville, ma questa volta tutti si augurano che l’epilogo sia a lieto fine per la Roma. Mentre in Italia Leggo parla di un accordo praticamente raggiunto con il Feyenoord e di ultimi dettagli sui bonus da sistemare, la versione che arriva dall’Olanda è di tutt’altro tenore e non induce certo all’ottimismo.

Secondo Voetbal International, infatti, nella tarda serata di lunedì il club di Rotterdam avrebbe rifiutato l’ultima offerta da 28 milioni di euro più il 10 percento sulla futura rivendita del club giallorosso. La fonte citata conferma il raggiungimento di un accordo quinquennale con l’esterno destro, ma la dirigenza olandese “sta trattando con il coltello tra i denti, al punto che la trattativa ha raggiunto uno stallo totale lunedì sera”.

Secondo il quotidiano olandese, infatti, la Roma non sembrerebbe intenzionata ad alzare ulteriormente l’offerta per il 20enne e non è scontato che possa esserci un riavvicinamento nelle prossime ore. Di sicuro, il club giallorosso sente di aver fatto tutto il possibile per arrivare al ragazzo e vorrebbe chiudere il prima possibile la questione, in un senso o nell’altro, per poi concentrarsi sugli attaccanti.