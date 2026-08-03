Roma, decidi in fretta: guizzo in Serie A e flirt nerazzurro

Il club giallorosso rischia un nuovo ribaltone in attacco

Nelle ore in cui è impegnata a provare a chiudere l’accordo con il Feyenoord per Givairo Read, la Roma deve pensare anche a non perdere di vista le piste più calde per rinforzare l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. Dopo la sconfitta contro il Cardiff, il tecnico giallorosso ha ribadito di aver chiesto quattro rinforzi, di cui due sugli esterni offensivi.

Sfumati Greenwood e Summerville, Tony D’Amico ha provato a lanciare l’assalto ad Antonio Nusa, ma sin qui il Lipsia non si è mostrata incline ad abbassare il prezzo da 55-60 milioni di euro per l’attaccante norvegese, che ha già dato la disponibilità ai giallorossi.

Una situazione di stallo che potrebbe rivelarsi esiziale, non solo per il numero 20 della nazionale norvegese, ma anche per le sue potenziali alternative. Tra queste, bisogna annoverare anche Malick Fofana, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un possibile sorpasso italiano.

Dopo aver perso Alajbegovic, infatti, secondo Matteo Moretto l’Atalanta ha effettuato dei sondaggi concreti per l’ala del Lione, da tempi non sospetti nei radar romanisti.