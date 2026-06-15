Doppio ritorno di fiamma e ancora traffico sulla rotta Milano-Roma

Continuano ad intrecciarsi le dinamiche di calciomercato tra la Capitale e il capoluogo lombardo

Attaccanti, attaccanti, attaccanti: è questo il ritornello che risuona con più frequenza a Trigoria in vista della prossima stagione. Sin dalla scorsa estate, d’altronde, Gian Piero Gasperini aveva individuato nel reparto avanzato le necessità più urgenti per rinforzare la Roma e a distanza di un anno, l’impellenza è diventata ancora più urgente, visto che la squadra dovrà onorare al meglio il ritorno in Champions League dopo sette stagioni.

Mason Greenwood, Crysencio Summerville e Christian Pulisic restano ad oggi i preferiti del tecnico piemontese, ma anche i profili più ambiziosi da raggiungere, chi per i costi del cartellino, chi per le richieste d’ingaggio elevato, chi per la difficoltà di trattare con un club in subbuglio come il Milan.

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nelle ultime ore si sono registrati almeno un paio di ritorni di fiamma per obiettivi di vecchia data, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di ala sinistra.

Secondo Leggo, infatti, è tornato d’attualità anche il nome di Tel, in uscita dal Tottenham nonostante la salvezza raggiunta l’ultima giornata di Premier League. Stando a il Messaggero, invece, sarebbe un altro il calciatore francese nuovamente nel mirino dei capitolini, quel Nkunku trattato a gennaio e blindato dall’entourage e dall’allora ds Tare.