Calciomercato Roma, scelta fatta: svelato il futuro di Chiesa

L’attaccante italiano ha sciolto definitivamente le riserve: non ci sono più dubbi a riguardo, le ultime

Dopo due stagioni da dimenticare, Federico Chiesa sta calamitando su di sé le luci del mercato. Accostato in tempi e in modi diversi ad alcuni club di Serie A tra cui Roma, Juventus e Como, il figlio d’arte sembrava propenso a prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno in Serie A.

In realtà, almeno stando alla ricostruzione di Mirko Nicolino, la chances di un Chiesa back in Italia sarebbero piuttosto esigue almeno nell’immediato. La priorità dell’ex attaccante della Juventus, infatti, sarebbe quella di allungare la sua esperienza con la maglia del Liverpool giocandosi le proprie chances sotto la gestione Iraola.

In questo senso lo scenario potrebbe vivere un drastico colpo di scena solo se fosse il club inglese a mettere alla porta il ragazzo, invitandolo a trovarsi una nuova destinazione: opzione che, nonostante lo scarso minutaggio e le prestazioni deludenti dell’ala offensiva, non si è mai tradotta in una strada percorribile.

Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena Chiesa dovrebbe restare almeno per un’altra stagione al Liverpool per convincere il suo nuovo allenatore a puntare forte su di lui.