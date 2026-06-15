Dopo la Juve c’è la Roma: scambio in differita

Le ultime indiscrezioni di mercato rintracciano movimenti concreti nella Capitale

Alle prese da un lato con i rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini e dall’altro con la necessità di piazzare alcune cessioni convenienti entro il 30 giugno, la Roma non perde di vista il calciomercato in entrata, anzi. Su alcuni fronti, le manovre di Tony D’Amico possono anche intersecarsi, creando il giusto mix tra le esigenze di Gian Piero Gasperini e quelle finanziarie del club.

Andando con ordine, è ormai noto che il club giallorosso sta provando ad esplorare strategie alternative per cercare di evitare la cessione dei big (Koné, Ndicka e Svilar) e il sacrificato è stato individuato in Matias Soulé, valutato 35-40 milioni di euro.

Sulle tracce dell’argentino, ci sono Aston Villa, Borussia Dortmund, Fenerbahçe e alcuni club arabi, ma la sua cessione da sola non basterebbe a rientrare nei paletti del fair play finanziario e la Roma spera di concludere altre operazioni in uscita.

Uno dei nomi più caldi in tal senso resta quello di Piotr Ziolkowski. Il difensore polacco piace da matti al Nottingham Forest, ma la rivoluzione dirigenziale ha un po’ rallentato la trattativa. Nelle ultime ore, però, l’interesse da Trigoria per Nicolò Savona potrebbe dare nuovo slancio alle negoziazioni e la possibilità due impostazioni separate non è da escludere.

La Roma riuscirebbe così a cedere il 21enne entro il 30 giugno per circa 17-20 milioni e a luglio acquisterebbe l’ex Juventus per una cifra non troppo superiore ai 12 milioni spesi dal Forest la scorsa estate.