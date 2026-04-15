Addio Dybala, sì al Milan: accetta questo contratto, i dettagli

L’attaccante argentino vorrebbe rimanere a Roma, ma in alternativa vuole i rossoneri

Addio alla Roma, ma non alla Serie A. È questo il clamoroso scenario legato a Paulo Dybala che sta emergendo nelle ultime ore. Nonostante le offerte dall’Argentina, dal Brasile e dagli Stati Uniti, infatti, la Joya continua a dare la priorità ad una permanenza in Europa.

Secondo Il Corriere della Sera, la sua speranza è quella di rimanere ancora in giallorosso e per farlo sarebbe disposto ad accettare un taglio importante dello stipendio. Da Trigoria, però, non è ancora arrivato nessuno segnale e all’argentino non è stata ancora ufficializzata l’intenzione di separarsi a fine stagione.

Nel caso in cui il matrimonio in giallorosso dovesse finire, secondo il quotidiano milanese, la volontà di Dybala sarebbe quella di trasferirsi al Milan per raggiungere il suo ex allenatore Massimiliano Allegri.

Uno scenario molto affascinante e complicato, ma non da escludere a priori visto che l’articolo in questione parla anche dei dettagli dell’eventuale trattativa. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corsera, pur di realizzare il suo sogno, Dybala sarebbe pronto ad accettare un contratto a rendimento, legato a presenze, gol e assist.