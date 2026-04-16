Esonero Gasperini, ecco il prescelto dopo l’addio

Il futuro dell’allenatore della Roma e quello di Ranieri sono legati a doppio filo

Attesa dalla difficile partita contro l’Atalanta, la Roma sta vivendo un vero e proprio terremoto interno dopo il j’accuse pubblico di Claudio Ranieri nei confronti di Gian Piero Gasperini.

Uno scontro che ha richiesto l’intervento a distanza dei Friedkin e che, a distanza di sei giorni, ha lasciato tuttavia invariate le posizioni dei duellanti. Sono di poche ore fa, le voci su un presunto nuovo scontro tra Gasp e lo staff medico. La convivenza è ormai impossibile e lo scenario di un addio dopo una sola stagione di Gasperini non può essere esclusa al 100%.

Già da giorni, non a caso, i maggiori bookmakers hanno iniziato a pubblicare le quote sul prossimo allenatore della Roma. Il caso non è affatto rientrato, ma tra i due contendenti gli allibratori danno più fiducia a Gasperini.

La SNAI, ad esempio, banca a 1,50 la permanenza dell’attuale tecnico giallorosso, mentre il candidato più accreditato in caso di esonero o dimissioni è Stefano Pioli, pagato 9 volte la posta. Molto staccati, ci sono Conte e Thiago Motta (tutti e due a 20), mentre Maresca e Xavi sono a 25.

I bookmakers non credono al romantico ritorno di De Rossi, pagato addirittura 66 volte la posta. A 33 troviamo le opzioni Fabregas, Farioli e Mancini, a 50 Vincenzo Italiano, Montella e Palladino.