Gasp in ascesa, ma c’è un nome nuovo in caso di esonero

Il redde rationem è ormai alle porte: Ranieri-Massara o Gasperini, ne resterà soltanto uno

Sul campo, Gian Piero Gasperini continua a preparare la sfida contro l’Atalanta, dietro la scrivania aspetta di avere un nuovo confronto entro le prossime 24 ore con Dan e Ryan Friedkin.

Al netto di infortuni e frecciate pubbliche a volte troppo ficcanti, il tecnico di Grugliasco è convinto di aver gettato buone basi per il futuro e pensa di poter essere confermato sulla panchina della Roma anche per il prossimo anno.

A fare le spese di un’eventuale conferma sarebbero Ranieri e Massara che, invece, nel caso in cui la famiglia texana dovesse decidere di far fuori Gasp, avrebbero le idee chiare sull’identikit dell’eventuale sostituto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i due nomi che più piacciono ai due dirigenti romanisti sono quelli di Ernesto Valverde e Enzo Maresca. Cresciuto a pane e Guardiola, l’ex allenatore del Chelsea è però uno dei candidati forti alla successione di Pep sulla panchina del Manchester City, da sempre vista come suo sogno.

Tralasciando i miraggi Allegri, Ancelotti e Conte, sul taccuino rimangono anche i nomi di Daniele De Rossi, che verrà rinnovato automaticamente dal Genoa dopo la salvezza, e Vincenzo Italiano.