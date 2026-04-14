Il KO scatena la bufera: Inzaghi in Italia al posto di Gasp

L’ultima sconfitta crea i presupposti per un effetto domino potenzialmente clamoroso: tutti gli scenari

A cinque punti di distanza dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Simone Inzaghi non sta attraversando un momento particolarmente esaltante alla guida dell’Al-Hilal. Usciti dalla Champions asiatica per mano dell’Al Sadd guidato da Roberto Mancini, Milinkovic Savic e compagni sono finiti nell’occhio del ciclone.

Sono tante le critiche con le quali i tifosi della compagine saudita stanno esternando tutto il loro dissenso nei confronti della gestione griffata dal tecnico piacentino. Oltre ad un gioco che stenta a decollare, sono gli scarsi risultati a far storcere il naso a chi si aspettava un impatto decisamente migliore dell’ex allenatore dell’Inter con la nuova realtà.

Sia pur al momento piuttosto complicata visto il contratto firmato da Inzaghi meno di un anno fa (fino al 2027 per 50 milioni di euro netti di ingaggio complessivi), l’ipotesi di un esonero lampo dell’allenatore non può essere esclusa a priori. Diversi organi di stampa italiani hanno infatti rilanciato le tante critiche piovute all’indirizzo del tecnico piacentino, già spalle al muro.

Nonostante le dichiarazioni del diretto interessato – che si è detto pronto a continuare la sua esperienza in Arabia – la situazione appare dunque piuttosto magmatica. Da qui all’ipotesi di un clamoroso ritorno di Inzaghi in Serie A il passo è breve, brevissimo.

Aria d’addio tra Inzaghi e l’Al Hilal? Maxi intreccio con Allegri, Gasperini e Conte

Tra i tanti, a rincarare la dose sul tema è Eurosport, secondo cui in caso di separazione con l’Al Hilal, per Inzaghi si potrebbe aprire un po’ a sorpresa una strada per la panchina dell’Italia (per la quale resta in piedi anche l’ipotesi Gasperini), ma non solo.

Con il futuro di Conte e Allegri non ancora chiarito, inoltre, anche Napoli e Milan potrebbero monitorare il da farsi nel caso in cui si ponessero le premesse per un addio con le rispettive guide tecniche.

In questo senso, il summit di mercato tra De Laurentiis e il tecnico pugliese sarà dirimente: lo stesso Gasperini non può essere escluso dall’orbita partenopea in caso di separazione dalla Roma vista la profonda stima tra le parti. Il balletto, insomma, non è neanche cominciato ma già sta creando tracce di mercato alquanto suggestive.