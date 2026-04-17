Crisi Gasperini-Ranieri, intervento pubblico dei Friedkin e decisione immediata

A distanza di una settimana, la proprietà è pronta a rompere il silenzio e prendere finalmente posizione

Una settimana fa il j’accuse pubblico di Claudio Ranieri, oggi la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini con tanto di lacrime finali del tecnico giallorosso andato via in lacrime. Due episodi troppo eclatanti per passare inosservati e poter pensare di lasciare lo status quo fino al termine della stagione.

Sin qui, la famiglia Friedkin aveva adottato la linea attendista, mettendosi in posizione d’ascolto in videocall separate con i diretti interessati che, evidentemente, non hanno sortito gli effetti sperati, ossia una tregua costruttiva fino al termine dell’anno.

Ecco perché, secondo fonti vicine alla famiglia texana consultate da Adnkronos, i magnati statunitensi starebbero pensando ad un intervento pubblico per prendere una scelta immediata. Dan e Ryan hanno provato a portare a termine la difficile missione di ricomporre la frattura tra Gasp e Ranieri, ma dopo aver preso atto dell’impossibilità di riuscita, sono pronti a prendere una posizione ufficiale.

L’anno scorso, nel bel mezzo della lotta intestina tra Daniele De Rossi e Lina Souloukou, i Friedkin prima esonerarono la leggenda giallorossa e poi portarono alle dimissioni la dirigenza greca. Questa volta, la sensazione è che a pagare possa essere uno solo dei duellanti. Se sia Gasp o Ranieri, lo scopriremo nelle prossime puntate.