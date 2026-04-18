Dal Napoli alla Roma: il colpo d’ala costa 35 milioni | ASRL

Prezzo fissato per il colpo brasiliano, il calciomercato di azzurri e giallorossi s’infiamma

A lungo appaiate in classifica prima del crollo giallorosso, Napoli e Roma ora sono divise da ben nove punti in classifica. Una volta recuperati gli infortunati, la squadra allenata di Antonio Conte ha confermato la supremazia della propria rosa.

Rivali storiche in Serie A, partenopei e giallorossi sono anche al centro di numerosi intrecci di calciomercato. Non è un mistero, ad esempio, che la dirigenza partenopea stia monitorando la situazione di Celik e Pellegrini, in scadenza con i capitolini.

I destini di Napoli e Roma potrebbero intersecarsi anche su altri fronti, visto che ci sono diversi obiettivi condivisi da Giovanni Manna e gli uomini mercato della Roma. Accostato nelle scorse settimane ai partenopei, infatti, Allan di recente è finito anche sul taccuino dei capitolini, come confermato da Massi Pi sul nostro canale twitch.

Autore di 7 gol e 7 assist in 78 presenze in prima squadra, il 21enne ha calamitato su di sé l’attenzione di diversi club inglesi, affascinati dalla sua tecnica e dalla sua capacità di creare la superiorità numerica sulla fascia con il suo raffinato piede mancino.

Non certo una buona notizia per Napoli e Roma visto che, secondo quanto appreso da Asromalive.it, forte dell’interesse di Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Zenit, il Palmeiras valuta l’ala di Florianopolis almeno 35-40 milioni di euro. In salute finanziaria, il Verdao non è un club incline a concedere sconti, come già dimostrato la scorsa estate con Richard Rios.