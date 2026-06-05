Brahim Diaz tra Juve e Roma: la scelta dell’ex Milan è arrivata

Il nazionale marocchino del Real Madrid è al centro dei dialoghi di calciomercato in Serie A

Dopo essere maturato in Italia durante la sua avventura al Milan, Brahim Diaz è tornato nuovamente di moda in Serie A in vista del calciomercato estivo. Nelle scorse settimane, su indicazione di Luciano Spalletti la Juventus ha avuto più di un colloquio con l’entourage del nazionale marocchino per capire i margini di riuscita di un’eventuale trattativa.

Secondo Gianluca Di Marzio, tuttavia, nelle ultime ore anche la Roma ha chiesto informazioni sul 26enne di Malaga. Come profilo, l’ex rossonero era finito anche nei radar di Massara lo scorso anno. A caccia di rinforzi sulla trequarti, Gian Piero Gasperini apprezza il profilo del numero 21 del Real Madrid che, tuttavia, avrebbe già preso una scelta sul futuro.

Secondo il giornalista di Sky Sport, infatti, attualmente Brahim Diaz non ha aperto ad un trasferimento, esprimendo la volontà di voler rimanere in Spagna per giocarsi le sue carte al Real.