Dal Real alla Roma, Ancelotti lo manda gratis

Ricco di campioni e di stelle, il Real Madrid è pronto a lasciar partire diversi giocatori: la Roma vigila con attenzione

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Kylian Mbappé, il Real Madrid continua a macinare punti in Liga e si prepara ad affrontare la finale anticipata contro il Manchester City nei quarti di finale di Champions League. Con l’acquisto dell’attaccante francese, il prossimo anno Carlo Ancelotti, a meno di cessioni clamorose, avrà a disposizione un reparto avanzato da sogno, con Rodrigo, Vinicius Junior e Bellingham pronti a fare faville insieme all’ex Monaco.

Contestualmente all’inserimento di nuovi campioni, i Blancos continuano ad investire sui giovani e la prossima estate diversi prospetti potrebbero lasciare la capitale spagnola, per cercare maggior minutaggio altrove. L’esempio di Brahim Díaz è d’altronde uno stimolo per molti di loro. Dopo due anni al Milan, il nazionale marocchino è tornato alla casa madre e sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni a livello realizzativo e non solo.

Dal Real alla Roma: centrocampista in prestito

Dopo un lungo infortunio, Arda Guler si sta togliendo le prime soddisfazioni con le Meregnues, ma una sua partenza a fine stagione non è da escludere. Secondo diversi media spagnoli, è invece quasi certa una cessione in prestito di un altro talentino, che si è già tolto la soddisfazione di trovare il suo primo goal in Champions League, diventando l’argentino più giovane alle spalle di Leo Messi a segnare in questa competizione. Stiamo parlando di Nico Paz.

Nato in Spagna a Santa Cruz de Tenerife, il diciannovenne mancino ha sin qui giocato con la nazionale argentina. Il centrocampista offensivo ha trovato il goal contro il Napoli, ma dopo di allora ha faticato a trovare spazio in prima squadra. Per questo, dirigenza spagnola ed entourage del calciatore stanno valutando una cessione in prestito e tra le squadre sondate, ci sarebbero anche Benfica, Borussia Dortmund, Ajax e Roma.