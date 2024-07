Altri 60 milioni per la Juventus: offerta accettata

Altri 60 milioni per la Juventus: i bianconeri non sono scatenati solamente in entrata ma anche in uscita. Ecco l’offerta che sarebbe accettata

La Juventus ha chiuso diversi colpi in entrata in questa sessione di mercato ma ne ha fatti anche parecchi in uscita. L’ultimo è quello di Soulé, ormai della Roma per un totale di 30 milioni di euro compresi i bonus più un 10% sulla possibile futura rivendita del club giallorosso.

Per il momento comunque, oltre al mancato rinnovo di Adrien Rabiot che ha deciso di sposare qualche altro club ed è in attesa della chiamata giusta, sono andati via giocatori che non erano proprio dei titolarissimi. Sì, direte voi, c’è ancora Chiesa che deve essere sistemato. Ma dall’Inghilterra arriva una notizia per un elemento che lo scorso anno con Massimiliano Allegri è stato un pilastro. Insomma, anche Bremer, a quanto pare, potrebbe essere ceduto.

Altri 60 milioni di euro, Bremer potrebbe salutare la Juventus

Su Bremer ci sarebbero gli occhi del Liverpool del nuovo allenatore Arne Slot. E secondo Football Insider, i Reds per rendere complicata la vita a Giuntoli che si troverebbe di fronte ad un bivio, dovrebbero presentarsi con un’offerta di 60 milioni di euro. In questo caso, il club bianconero, prenderebbe seriamente in considerazione la possibile cessione del difensore brasiliano che ancora non è arrivato dal Torino e che l’anno scorso è stato uno dei migliori non solo tra i bianconeri ma in Serie A.

La Juve, come sappiamo sta seguendo anche Todibo per completare il reparto. Ma si potrebbe trovare davanti ad una scelta difficile: quella di cedere il giocatore oppure rispedire al mittente una somma enorme. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, ma a quanto il Liverpool fa sul serio e presto potrebbe bussare alle porte degli uffici della Continassa per l’offerta ufficiale.