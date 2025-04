Infortunio last minute per il bomber, UFFICIALE: salta la Roma

Un giocatore salterà la Roma per un infortunio last minute.

Dopo la vittoria rimediata allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un match davvero fondamentale nella corsa al quarto posto. Il team capitolino, infatti, giocherà domani sera all’Olimpico con la ‘nuova’ Juventus di Igor Tudor.

Quest’ultima, dopo l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta ed il tecnico croato, arriva a questo match dalla vittoria rimediata la settimana scorsa contro il Genoa. La Roma, però, ha tutta l’intenzione di battere la Juventus per cercare di compiere un grosso passo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Anche perché il Bologna quarto di Vincenzo Italiano è atteso da un match molto difficile, ovvero quello di lunedì sera al Renato Dall’Ara contro il Napoli in piena lotta scudetto. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro la Juve, per la Roma è arrivato un importante annuncio ufficiale.

Verona, Tengstedt salterà la sfida con la Roma di Ranieri: l’annuncio di Zanetti

Paolo Zanetti, esattamente nella conferenza stampa della vigilia del match di domani del suo Verona contro il Torino, ha infatti comunicato l’infortunio di Tengstedt: “Ha avuto una ricaduta e sarà fuori tra le tre e le quattro settimane”. Il calciatore danese, dunque, salterà la gara contro la Roma del prossimo 19 aprile.

Nel frattempo, però, la squadra di Claudio Ranieri è ovviamente tutta focalizzata per la gara di domani contro la Juventus. Proprio tra le fila di quest’ultima, tra l’altro, bisogna segnalare l’assenza di Mattia Perin per un infortunio muscolare.