Game over Roma e via libera Juve: 35 milioni per la firma

Ecco le ultime in merito ad una pedina particolarmente preziosa, il cui avvenire potrebbe influenzare profondamente il calciomercato estivo

Nel corso delle prossime settimane si andrà a delineare la classifica finale dalla stagione 2024/25 della Serie A, ma la sensazione è che, oltre alla naturale curiosità di scoprire i piazzamenti finali, in molti siano già proiettati ad una finestra di mercato estiva pronta a ribaltare clamorosamente gli equilibri del campionato, in particolare per quanto concerne la parte sinistra della classifica.

Oltre alle consuete motivazioni che portano le varie big a tentare di evolvere il proprio organico, quest’anno vi sarà anche l’ormai confermato valzer di panchine ad elevare esponenzialmente le possibilità di clamorosi ribaltamenti in termini di mercato in entrata in uscita e in entrata.

La gran parte delle big nostrane è infatti pronta a compiere un profondo cambiamento sulla propria panchina, il che causerà inevitabilmente una corsa al calciatore più adatto per i relativi tecnici. È infatti indubbio che una società debba compiere un mercato sensibilmente diverso a seconda dell’allenatore scelto, poiché le esigenze tecnico-tattiche di un allenatore come Gian Piero Gasperini saranno ben diverse da quelle di un Antonio Conte.

Non è un caso che, in una piazza come Roma, si faccia un gran chiasso per scoprire prima il prossimo allenatore e poi i possibili colpi, dato che questi dipenderanno inevitabilmente dalla scelta delle velleità calcistiche del tecnico scelto da Sir Claudio per sostituirlo. In tal senso sono emerse novità di rilievo in merito ad un calciatore che, a prescindere da tutto, sembrerebbe pronto a scuotere vigorosamente la massima lega italiana.

Il Napoli scippa Paixao alla Roma? La Juve avrebbe strada spianata per Lookman

Il profilo in questione risponde al nome di Igor Paixao, il quale nel corso delle ultime settimane è entrato di diritto nei taccuini dei vertici di Roma e Napoli. Di recente sarebbero stati in particolare i partenopei a insistere con il Feyenoord per intensificare i colloqui, dato che, come noto, in questo momento Conte è ancora orfano di un certo Khvicha Kvaratskhelia (il quale attualmente sta continuando ad incantare i parigini con una qualità fuori dal comune).

Accogliere un calciatore dal dinamismo e la tecnica di Paixao significherebbe dunque costruire i presupposti per dimenticarsi una volta per tutte del fenomeno georgiano, il tutto ad un costo relativamente contenuto di circa 35 milioni di euro.

Nel caso in cui il Napoli dovesse chiudere l’affare, ecco che la Juventus si troverebbe sostanzialmente da sola (quantomeno in terra nostrana) nella corsa ad Ademola Lookman, su cui il Napoli aveva posato gli occhi di recente, ma il cui costo (circa 70 milioni) potrebbe aver fatto virare i vertici partenopei verso l’esterno del Feyenoord.

L’esterno nigeriano è in uscita dalla Dea e il forte interesse di Cristiano Giuntoli non è certo un mistero. Scegliendo Paixao il Napoli lascerebbe strada libera all’unica società italiana realmente in grado di stuzzicare un Lookman oramai corteggiato da ogni dove, per via di caratteristiche tecniche e dinamiche difficilmente riscontrabili in altri colleghi di reparto.