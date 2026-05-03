Doppio via libera Roma: il colpo Juve sblocca Trigoria

Il mancato raggiungimento del quarto posto può far saltare un’operazione con l’Inter

Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato e alla Roma servirebbe un miracolo per ritornare in Champions League dopo tanti anni di attesa. L’assai probabile arrivo della Juventus al quarto posto potrebbe avere delle ripercussioni esiziali anche in sede di calciomercato.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte anche da calciomercato.it, il club giallorosso è sul punto di perdere la corsa per un obiettivo di vecchia data, molto gradito a Gian Piero Gasperini e propenso a lasciare l’Inter in estate.

Nonostante gli ottimi rapporti con il suo agente, Giuseppe Riso, dietro ai tentennamenti di Carlos Augusto sul rinnovo contrattuale ci sarebbe infatti proprio la Juve. Il mancino brasiliano chiede un ingaggio da 4 milioni di euro per firmare e vorrebbe maggior protagonismo nel futuro prossimo.

L’allontanamento dalle posizioni Champions ha così raffreddato la pista Roma, che resta tuttavia molto vigile sul mercato degli esterni sinistri. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Nel caso in cui Carlos Augusto dovesse realmente accasarsi a Torino, i giallorossi avrebbero un avversario in meno nella corsa a Bernasconi e Fortini.