Friedkin subito in città: ecco cosa cambia per la Roma

L’arrivo del numero 2 della Roma non passerà sicuramente inosservato: gli argomenti nel dossier

Si prospetta un finale di stagione piuttosto movimentato in casa Roma, in campo e non solo. Oltre alla corsa al quarto posto, i giallorossi stanno ponendo particolare attenzione anche alle prossime mosse in termini di programmazione.

In tal senso, non è affatto scontata l’ultima indiscrezione riferita da “Il Romanista” secondo cui Ryan Friedkin sarebbe ormai in procinto di atterrare nella Capitale. L’arrivo a Roma del vicepresidente giallorosso servirà a cementare il progetto tecnico griffato Gasperini, al quale la proprietà statunitense vuole garantire certezze importanti dalle quali ripartire.

Uno dei temi che sarà affrontato riguarderà sicuramente la nomina del nuovo DS con Massara al passo d’addio: sono diversi i profili finiti in orbita Roma e una scelta decisa andrà presa, molto probabilmente a stretto giro di posta. Nel mentre si porrà l’accento anche sui diversi rinnovi di contratto che potrebbero ridisegnare in maniera importante un organico atteso da un’altra rivoluzione.