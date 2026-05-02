Dybala ha scelto la Roma: il punto sul rinnovo della Joya

Quale sarà la prossima squadra dell’argentino: tra dubbi e certe più o meno granitiche, il punto della situazione

Tra i tanti nodi che la Roma dovrà sciogliere in un finale di stagione che definire vibrante sarebbe solo un eufemismo, il dossier legato al futuro di Paulo Dybala non può non campeggiare a caratteri cubitali.

Se fino a qualche settimana fa le strade della Joya e dei giallorossi sembravano destinate a separarsi, qualcosa in tal senso sembra essere cambiato. Certo, il discorso economico resta prioritario: per venire incontro ai paletti imposti dai Friedkin, il numero 21 dovrebbe accettare un drastico taglio rispetto all’ingaggio da circa sei milioni di euro a stagione attualmente percepito.

Tuttavia, con l’ipotesi Boca Juniors che continua a gravitare sullo sfondo, Dybala non ha affatto chiuso le porte ad una permanenza nella Capitale, anzi. Secondo quanto riferito da Piero Torri a Radio Manà Manà Sport, la priorità dell’ex vice-capitano della Juventus sarebbe proprio quella di prolungare la sua esperienza all’ombra del Colosseo.

Si inseriscono proprio in quest’alveo i colloqui che l’attaccante argentino avrebbe avuto con Gasperini: il tecnico di Grugliasco – che ha coccolato il ragazzo in tempi e in modi diversi nell’arco di questa stagione – vorrebbe continuare a puntare su di lui anche per i prossimi anni. La resa dei conti, in un senso o nell’altro, non sembra essere poi così lontana.