Irrompe il Milan: 30 milioni per il pallino di Gasperini

Il club rossonero fa sul serio, scelto il nuovo attaccante

Nonostante il quasi scontato ritorno in Champions League, la permanenza di Massimiliano Allegri non è ancora scontata al cento per cento, non tanto per sfiducia da parte del club, quanto piuttosto per la grande incognita rappresentata dalla panchina dell’Italia, con Malagò che potrebbe puntare su uno tra Max, Conte e Mancini in caso di elezione a presidente della FIGC.

Nonostante ciò, il club rossonero sta pianificando già da tempo le mosse in vista della prossima stagione e il reparto avanzato è senza ombra di dubbio quello che avrà bisogno del maggior numero d’interventi. Gimenez, Fulkrug, Nkunku e gli stessi Leao e Pulisic non sono stati all’altezza della situazione e la coppia Furlani-Tare ha messo nel mirino già diversi profili.

Tra questi, secondo Team Talk, ce n’è uno che piace da matti anche a Gian Piero Gasperini: Crysencio Summerville. Su indicazione di Gasp, la Roma già a gennaio ha fatto un tentativo per il 24enne olandese, ma in piena lotta per non retrocedere, il West Ham ha rispedito al mittente ogni approccio.

Il nome dell’ex Leeds è tornato di moda in casa giallorossa anche per l’estate, ma rispetto a qualche mese fa, la concorrenza è aumentata annoverando, oltre ai rossoneri, anche Aston Villa, Everton e Marsiglia sono sulle tracce del calciatore, valutato circa 30 milioni di euro dagli Hammers.