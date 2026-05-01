Nico Gonzalez e Soulé: doppio intreccio tra Juve e Roma

I due attaccanti argentini sono al centro di un intrigo di calciomercato

Uno andrà quasi sicuramente al Mondiale, l’altro sarà costretto a guardarlo in televisione, anche a causa di una fastidiosa pubalgia che gli ha impedito di scalare posizioni, ma il loro futuro potrebbe intrecciarsi anche in sede di calciomercato. Eh già, perché i nomi di Nico Gonzalez e Matias Soulé stanno diventando sempre più chiacchierati in vista della sessione estiva.

Alle prese con la necessità di ottemperare ai rigidi dettami del fair play finanziario, la Roma considera inamovibili solamente tre calciatori. Tra questi non c’è Matias Soulé, considerato cedibile per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Sulle sue tracce non ci sono solamente Aston Villa, Bournemouth e Borussia Dortmund. Secondo calciomercato.it, infatti, il fantasista argentino piace anche in Spagna e più precisamente all’Atletico Madrid. Ed è qui che i destini giallorossi si intrecciano con quelli della Juventus.

La scorsa estate, i colchoneros hanno acquistato Nico Gonzalez in prestito con obbligo di riscatto a 32 milioni di euro, ma ormai le condizioni per trasformare il prestito in acquisto definitivo non possono più scattare, visto che mancano 6 presenze in Liga con 5 partite a disposizione.

Diego Simeone vorrebbe tenerlo a prescindere, ma il club iberico, visti i tanti infortuni vorrebbe un sostanzioso sconto da parte della Juve e tra le alternative all’ex Fiorentina ci sarebbe proprio Soulé, cinque anni più giovane rispetto a Nico.