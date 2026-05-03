Non solo Nusa per la Roma: due blitz allo stadio per due colpi

L’attaccante esterno è stato visionato dal vivo, ma non solo lui: i giallorossi non sono fermi

Che Antonio Nusa sia un profilo che piace parecchio alla Roma non è affatto un mistero. Dopo aver seguito a lungo l’ala norvegese lo scorso anno, il club giallorosso è pronto a tornare alla carica anche in vista della sessione estiva di calciomercato.

Nella giornata di ieri, un osservatore giallorosso, come testimoniato da Yağız Sabuncuoğlu, ha assistito insieme a quelli di Atletico Madrid e Fenerbahce a Bayer Leverkusen-Lipsia, terminata 4-1. Non certo la miglior prestazione stagionale per l’ala ventunenne, sostituito all’intervallo.

In generale, la stagione dell’ex Bruges è stata al di sotto delle aspettative (5 gol e 4 assist in tutte le competizioni) e questo potrebbe incoraggiare i giallorossi a chiedere uno sconto rispetto ai 40-45 milioni di euro richiesti lo scorso anno dal Lipsia.

Nonostante l’incertezza che regna sul fronte direttore sportivo, con Frederic Massara che sembra ormai destinato all’addio, la Roma non resta ferma a guardare, come testimonia anche la missione romanista a Istanbul in occasione di Galatasaray-Fenerbahce, dove l’osservato speciale è stato Jayden Oosterwolde, difensore della squadra ospite.