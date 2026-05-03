Gasperini in conferenza: “Presenza Friedkin un segnale. Sarò il più chiaro possibile”

L’allenatore giallorosso ha parlato in sala stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina

Grazie al pareggio (0-0) tra Como e Napoli, la Roma domani ha la grande opportunità di scavalcare i lariani in classifica e di portarsi al quinto posto in solitaria. Alla vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina (lunedì 4 maggio alle 20.45), Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

Dall’incontro con i Friedkin, alle condizioni di Dybala e Koné, passando per il calciomercato, Gasp ha toccato vari temi, sollecitato dalle domande dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni.

Il ritorno di Koné e Dybala: “Koné è recuperato, Dybala questa settimana è andato ancora meglio in allenamento”.

Su Corbin Firedkin: “La sua presenza è un segnale importante che la proprietà comincia a muoversi anche in prospettiva futura. In questo momento ci sono due binari, uno della stagione che è ancora viva, domani abbiamo una sfida molto importante contro una squadra di valore, che viene da tanti risultati utili consecutivi. Siamo assolutamente concentrati sulla Fiorentina. La classifica ci dice che siamo ancora dentro. Il comportamento della squadra è stato eccezionale e cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite, la nostra attenzione è lì. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro, ma non è questo il momento. Cercherò di essere il più chiaro possibile, sia per noi che per i tifosi che hanno bisogno di capire cosa si cercherà di fare”.

“In queste settimane c’è stato un po’ di sviluppo, bisogna dare atto a questa società che magari ha subito una grande delusione, ma non credo che nessuna squadra abbia fatto delle grandi cose sul mercato finora. La Roma dovrà avere la chiarezza necessaria per fare le cose, ma ha le capacità per farlo nel modo migliore possibile”.

Su Frederic Massara e la sua presenza nel club: “Io in questo momento torno alla partita con la Fiorentina, che è molto importante. Il resto se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti e sarà soprattutto la società a parlarne. Ci vorrà la chiarezza per esporre cosa si vuole fare. Complimenti alla Roma femminile, cerchiamo di diventare competitivi come loro”.