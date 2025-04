Calciomercato Roma, l’ultimo sigillo ‘chiude’ la trattativa: hanno già deciso

Calciomercato Roma. La fase decisiva della stagione della formazione giallorossa è caratterizzata anche dalle continue voci di mercato che la riguardano.

Claudio Ranieri non vorrebbe distrazioni di sorta per i suoi ragazzi in questo elettrizzante finale di stagione della Roma. L’obiettivo Champions League dovrebbe rappresentare la priorità assoluta.

Occorre però fare sempre i conti con le indiscrezioni di mercato che disegnano la Roma che verrà quando la Roma della prossima stagione dipende in larga parte dalla posizione che andrà ad occupare al termine del campionato in corso. In casa Roma sono diversi i grandi temi legati alla prossima sessione di mercato. In primis, ovviamente, la scelta del nuovo tecnico. A cascata seguono poi le scelte sui giocatori da acquistare ma, ancor prima, occorrono approfondite valutazioni sui giocatori di proprietà della società capitolina ora in prestito ad altre squadre. Il primo nome della lista è quello di Tammy Abraham, attaccante inglese in forza al Milan di Sergio Conceicao.

Calciomercato Roma. Il futuro di Tammy Abraham è segnato

Classe 1997 Tammy Abraham ha varcato i cancelli di Milanello la scorsa estate nell’ambito dell’operazione che ha portato parallelamente a Trigoria il centrocampista belga Alexis Saelemaekers.

Prestito secco, questa la formula dell’operazione che ha coinvolto Roma e Milan. Al termine della stagione le due società valuteranno il da farsi. La Roma vorrebbe trattenere Alexis Saelemaekers dal momento che il centrocampista belga ha convinto fin dagli esordi in maglia giallorossa. Il Milan è invece sembrato più titubante riguardo l’eventuale riscatto di Tammy Abraham. L’attaccante inglese sta vivendo un 2025 positivo e le sue reti stanno facendo ricredere molti, tifosi milanisti e romanisti inclusi.

Un tifoso della Roma scrive su X: “Abraham sembra essere tornato ai livelli del primo anno, qualche gol se lo mangia, ma altri li inventa. Sarebbe utile da noi e potrebbe giocare anche in coppia con Dovbyk“. Un tifoso del Milan appare preoccupato per la ritrovata vena realizzativa dell’attaccante inglese: “Ma perché segna ancora Abraham … questo lo riscattano“. E c’è chi non dimentica l’ottimo 2025 dell’attaccante: “Sembra assurdo da dire ma in questo 2025: Abraham > Lautaro“.

Non manca un commento laconico da parte di un rassegnato tifoso rossonero: “Comunque bravo Abraham“. Il futuro di Tammy Abraham è nei suoi piedi, nella sua testa e nelle mani della Milan. La Roma resta in attesa.