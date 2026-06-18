Il maxi accordo sblocca Ndicka: la Roma lo cede in Italia

Una vera e propria bomba di calciomercato coinvolge anche i giallorossi

In tempo di calciomercato, si sa, non esistono priorità incrollabili, ma solamente convinzioni suscettibili alle dinamiche del momento. Multata dall’Uefa per il bilancio intermedio a tutto il 2025, la Roma vuole provare a rientrare negli angusti parametri del settlement agreement con l’UEFA senza sacrificare i propri top player, ma provando a cedere la coppia Soulé-Ziolkowski.

Un’impresa tutto fuorché facile, visto che ad oggi nessun club ha offerto i 35-40 milioni di euro richiesti per l’argentino e che le trattative con il Nottingham Forest per il polacco hanno subito un rallentamento a causa del terremoto societario vissuto dal club inglese.

Ecco perché, almeno ad oggi, non si possono escludere sorprese sul fronte Koné e Ndicka, soprattutto nel caso in cui dovessero verificarsi degli effetti domino dirompenti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il difensore ivoriano, ad esempio, l’irruzione del Real Madrid di José Mourinho su Alessandro Bastoni potrebbe costringere l’Inter a tornare alla carica per il numero 5 giallorosso. Valutato almeno 35 milioni di euro, l’ex Eintracht Francoforte era stato individuato da Cristian Chivu come il rinforzo ideale in difesa quando la trattativa con il Barcellona per Bastoni era ancora calda.