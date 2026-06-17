Occhio a Svilar: “Hanno chiamato la Roma”

Il portiere giallorosso è uno degli intoccabili di Gasperini, ma le corteggiatrici non mancano

Premiato come miglior portiere della Serie A 2025/26, Mile Svilar è stato uno dei fattori più importanti per il ritorno in Champions League della Roma. Anche nell’ultima partita in casa del Verona, sullo 0-0 il portierone belga ha piazzato un miracolo decisivo su Bowie, consentendo poi alla squadra di vincere la gara nel secondo tempo.

A suon di grandi parate e di ottime prestazioni, l’ex Benfica è entrato nei cuori dei tifosi giallorossi, ma i sostenitori capitolini non sono gli unici ad ammirare il 26enne. Sogno, destinato a rimanere tale, di Inter, Milan e Juventus, Svilar viene valutato non meno di 60-70 milioni di euro dai capitolini, anche se è uno dei pochi intoccabili per Gian Piero Gasperini.

Aston Villa, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Newcastle, PSG e Tottenham sono solo alcune delle squadre accostate al portiere in tempi più o meno recenti, ma ora, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, qualcosa si sta muovendo davvero.

“La Roma è concentrata sulle uscite e bisogna capire quale sarà il tassello da sacrificare. Bisogna stare attenti alla situazione di Svilar, ci sono dei club che hanno iniziato a contattare la Roma per il portiere, vedremo se ci saranno aggiornamenti”, ha detto l’esperto di mercato sul canale youtube di Fabrizio Romano.